"تعليم جنوب سيناء" الأول على الجمهورية في مسابقة "أجمل قطعة فنية للمشروعات القومية"

هنأ محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، توجيه الاقتصاد المنزلي بقيادة غادة حسن السيد الموجه العام بالمديرية لفوز تعليم جنوب سيناء بالمركزين (الأول) و(الأول مكرر) في مسابقة “أجمل قطعة فنية للمشروعات القومية وإنجازات الدولة”، تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وحصلت الطالبة مريم أحمد عابدين بمدرسة سعد زغلول الابتدائية بإدارة رأس سدر على المركز الأول على مستوى الجمهورية بإشراف سمر لطفي حسين، كما حصلت على المركز الأول مكرر بالمسابقة ذاتها الطالبة نوران هاني أحمد محمد بمدرسة شرم الشيخ الرسمية التابعة لإدارة شرم الشيخ وبإشراف إيمان محمد عزيز الدين.

كما حصل تعليم جنوب سيناء في مسابقة "أجمل قطعة فنية للاحتفال بشهر رمضان" على المركز الثاني مكرر لكل من الطالبة شهد خليفة حسن بمدرسة أبوزنيمة الثانوية المشتركة بإدارة أبوزنيمة وإشراف أية رضوان أحمد، كما حصلت على المركز ذاته الطالبة عايدة حميد سلامة بمدرسة الرويسات الإعدادية التابعة لإدارة شرم الشيخ، بإشراف نجاح أبو الفضل يوسف

وأشاد وكيل الوزارة بمراكز الطالبات الفائزات بمسابقتي " أجمل قطعة فنية للمشروعات القومية وإنجازات الدولة " و" أجمل قطعة فنية للاحتفال بشهر رمضان" وثمن مواهبهن اللآتي تبرز ما يتمتعن به من ذوق فني وإبداع وابتكار، مشيرا إلى أن تعليم جنوب سيناء أصبح ينافس بقوة على الصدارة وذلك إطاررعاية ودعم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لأبنائه وبناته، كما وجه وكيل الوزارة التهنئة لمشرفات الطالبات وإدارة مدارسهن، مؤكدا أنه سيجرى تكريمهن تقديرا لهن، متمنيا لهن التوفيق في كل مشاركاتهن المستقبلية بين محافظات الجمهورية، وأكد وكيل الوزارة مواصلة كل الدعم لأنشطة أبنائنا وبناتنا الطلاب لاستثمار طاقاتهم وتنمية مواهبهم وبناء شخصيتهم .

من جانبه، قدم سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية، وغادة حسن السيد موجه عام الاقتصاد المنزلي بالمديرية الشكر والتقدير لوكيل الوزارة على دعمه المستمر للأنشطة وتوجيه الاقتصاد المنزلي، مشيرا لجهده وتوجيهاته بالمشاركة في جميع الفاعليات والمسابقات والأنشطة التي تعمل على تنمية مواهب الطلاب، واستثمار طاقاتهم، وبناء شخصياتهم.

وقدمت الموجه العام للاقتصاد المنزلي الشكر لموجهي الإدارة ومعلمات الاقتصاد المنزلي بالمدارس الفائزة والمشاركة في كل أنشطة المادة.