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الأحد 18 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2023.. بدء امتحان اللغة العربية

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة  امتحان اللغة العربية، ولمدة 3 ساعلت.

ويؤدي الطلاب اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية شعبة عامة، بنظام البابل شيت، واختيار من متعدد، ومقالي، ويتسلم الطلاب ورقة مفاهيم.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة

الامتحانات الثانوية العامة 2023 امتحان اللغة العربية