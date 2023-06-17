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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

يسري عبدالله: مشروع مصطفى بيومي الأدبي يحمل تنويعات مختلفة

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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قال الناقد الدكتور يسري عبدالله ،أستاذ النقد الأدبي، إنه لم يتردد في المشاركة والحديث عن الكاتب الصحفى والناقد الكبير مصطفى بيومي، والذي لم يلتقِه أبدًا قبل هذه الأمسية. 
جاء ذلك خلال حفل تكريم الكاتب الصحفى والناقد الكبير مصطفى بيومي، والذي أقامته مؤسسة "البوابة". 
وأضاف عبدالله: أن الاحتفاء بمصطفى بيومي هو احتفاء بالعمل الدؤوب ومعه عدد من القيم الإنسانية الرفيعة التي يمثلها هذا الرجل. 
وتابع: المشروع الفكري والمنجز الذي صنعه لابد من تجزئته، حيث إن العمل الضخم الذي قام به نحو أدب نجيب محفوظ، ليس سوى جزء من مشروعه الكبير؛ حيث إنه كتب عددًا من الروايات، وأعماله النقدية توغلت داخل عوالم من تحدث عنهم، إضافة إلى أعماله الأخرى؛ حيث تميزت أعماله بالتنوع والتعدد.

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