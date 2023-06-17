ads
السبت 17 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأكاديمية العسكرية تنظم زيارة لعدد من طلابها إلى جامعة القاهرة الجديدة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية، زيارة لعدد من أعضاء هيئة تدريس وطلبة الأكاديمية لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالتعاون مع نادى يونسكو بناة المستقبل، والذى يأتى فى إطار حرص القوات المسلحة على تحقيق التواصل المستمر مع كل المؤسسات التعليمية الحديثة بالدولة .

تضمنت الزيارة شرح تفصيلى للمهام والأهداف التى يسعى نادى يونسكو بناة المستقبل لتحقيقها من خلال نشر الوعى بأهمية التنمية المستدامة وغرس مفهوم التعليم المستمر والعمل على تدريب الشباب على سوق العمل وريادة الأعمال، كذلك التعرف على جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية
والنظام التعليمى بها والذى يتبع أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية لمواكبة التطور المتلاحق بأنظمة التعليم الدولية .

الأكاديمية العسكرية المصرية أعضاء هيئة التدريس الطلبة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية القوات المسلحة