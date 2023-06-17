راحة سلبية لناصر منسي من تدريبات الزمالك

حصل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة سلبية من تدريبات الفريق اليوم السبت التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء فاركو المقبل في كأس مصر.

وغاب اللاعب عن التدريبات الجماعية اليوم بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للفريق بسبب ظروف خاصة، ومن المنتظر أن يعود منسي للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي غدا.

وعلى هامش مران اليوم، خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فقرة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى.

وتولى أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق الإشراف على هذه الفقرة وحرص على توجيه اللاعبين

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، وذلك يوم 23 من شهر يونيو الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.