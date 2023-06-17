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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية يتابع سير انتظام حركة سيارات الأجرة بموقف الزقازيق العمومي

محافظ الشرقية يتابع
محافظ الشرقية يتابع مواقف السيارات
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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم السبت انتظام سير حركة سيارات الأجرة بموقف الزقازيق العمومي بمنطقه الأحرار بمدينة الزقازيق والتأكد من إلتزام السائقين بتعريفه الركوب المحددة وخط السير الممنوح لهم.

التقى المحافظ بعدد من المواطنين المتواجدين بالموقف واستفسر منهم عن مدى إلتزام السائقين بتعريفة الركوب ، مؤكداً على سائقي سيارات الأجرة الإلتزام بالتعريفة المحددة وعدم تحميل الركاب أي أعباء إضافية قائلاً لن أسمح باستغلال المواطنين.

أكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق الدائم والمستمر مع رؤساء المراكز والمدن والمرور بشن حملات مفاجئة على المواقف والطرق لمتابعة انتظام حركة سيارات الأجرة وخطوط السير المحددة لها وعدد الركاب بكل سيارة، مؤكداً على ضبط السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

أكد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة الزقازيق باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من المنطقة المحيطة بالموقف لتسهيل حركة السيارات بالمنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها

رافق المحافظ المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق وسعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف.

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