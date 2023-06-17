برلماني: الحوار الوطني إنطلاقة جديدة للحياة السياسية والحزبية.. ولم نشهد التفاف للقوى السياسية قبل ذلك

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى فرصة حقيقية لدعم الحياة السياسية والحزبية فى مصر وإفراز المزيد من الكوادر خلال الفترة المقبلة، لما يعمل عليه من مبدأ التشاركية الحقيقية غير المشروطة وغير المقيدة وهذا لم نعهده على مدار العصور السابقة، متابعا:" لدينا حوار وطنى حقيقى ، يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وفى نفس الوقت الشارع يترقب لمخرجات الحوار التى سيكون لها دور بالقطع فى معالجة وحل المشاكل فى مختلف القطاعات".

وأشار القطامى، إلى أن تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسى لمخرجات الحوار، كانت بمثابة دفعة قوية جديدة للحوار الوطنى والقائمين عليه والمشاركين فيه وكافة ربوع الشعب المصرى بأن هناك رؤى ومقترحات ونقاشات تستمر لساعات طويلة بهدف الوصول الفعلى والحقيقى لتوصيات فى مختلف القطاعات، وافساح المجال للحياة السياسية والحزبية لمزيد من المشاركة والتعبير عن رؤيته الوطنية دون شروط ، خاصة وان الجميع يقف على أرضية وطنية خالصة، ومن ثم مخرجات الحوار ستكون بداية جديدة للحياة السياسية والحزبية فى مصر ، وسيعمل الحوار على إحداث تغيير جذرى فى مختلف مناحى الحياة ويجعل الجميع يعيد ترتيب أولوياته وحساباته.

وأضاف النائب عمرو القطامى، أن الحوار الوطنى على مدار الجلسات التى عُقدت خلال الأسابيع الماضية شهدنا حوار مفتوح للجميع يدلى بدلوه فى الموضوعات المطروحة للنقاش، والجميع يستعرض رؤيته ووجهة نظره هناك العديد من الموضوعات التى أجمع عليها الجميع بمختلف الانتماءات السياسية والحزبية وهذا يؤكد أن الجميع يعلى المصلحة الوطنية والعامة ويضع مصر والمواطن نصب عينيه حال الحديث ، وهذا مما يؤكد أن الحوار سيكون انطلاقة حقيقية للحياة السياسية والحزبية فى مصر ودافع قوي لدولة قوية قائمة على المشاركة والتشاركية للجميع دون إقصاء لأحد، دون من تلوثت يداه بالدماء.