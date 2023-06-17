4 قرارات من النيابة حول حادث تصادم سيارة ربع نقل وأتوبيس بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول إصابة ٨ أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل وأتوبيس.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسؤالهم، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما تحفظت على السيارة والأتوبيس المتسببين فى الحادث لعرضهما على لجنة لفحصهم وكشف ملابسات الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى وصلة دريم بعد ماونت فيو اتجاه أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وأتوبيس، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتم التحفظ على السيارتين وقائديهما، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.