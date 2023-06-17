محافظ قنا يستقبل 65 مواطنًا بمكتبه لبحث شكواهم

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، المواطنين بمكتبيهما لبحث شكواهم ، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى ، يأتى ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم ، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة ، جاء ذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي .

و استقبل المحافظ 65 مواطنا ، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حدة ، حفاظا على خصوصية الشكوى ، وتم مراجعة مضمون الشكاوي واستيفاء متطلبات فحصها ، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن ، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين .

ووجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات ، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية ، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى ، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى .