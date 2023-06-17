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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 15 يونيو 2023

دولار
دولار
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استقر  سعر الدولار اليوم السبت فى بنوك البنك الأهلي المصري، المصرف المتحد، بنك مصر، بنك أبوظبي الإسلامي، بنك الإسكندرية،  بنك سويس، البنك التجاري الدولي.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع، ولامس سعر ه اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل  سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
ولامس سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه.

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