عبد الرحيم علي ينعى الأب هنري بولاد مؤسس جمعية الكاريتاس الكاثوليكية

السبت 17/يونيو/2023 - 03:22 ص

نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، الأب هنري بولاد اليسوعي الذي رحل عن عالمنا عن عمر يُناهز الـ93 عامًا بعد حياة مُشبعة مليئة بالعطاء والإسهام الفكري والروحي.

وتقدم عبد الرحيم علي، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته.

وولد الأب هنري بولاد اليسوعي في 28 أغسطس 1931، من أب مصري وأم إيطالية.

وشغل مناصب تربويّة وإداريّة عدّة، كما كان مؤسسًا لجمعية الكاريتاس الكاثوليكية الخيرية في مصر وفلسطين وله خبرة واسعة في الرياضات الروحيّة والمحاضرات الدينيّة والثقافيّة.

وصدر له العديد من الكتب في اللاهوت والفكر والتصوّف المسيحيّ، نقل بعضها إلى اللغات الأوروبية، كما قام بشغل منصب مدير مدرسة "سان مارك".