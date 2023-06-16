بالصور.. درة مع زوجها فى شتاء أوروبا

نشرت الفنانة درة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، أحدث ظهور لها من رحلتها مع زوجها فى دول أوروبا وسط الطبيعة والبحر .
وعلقت درة على الصور "عندما يكون الشتاء في يونيو تجربة فريدة من نوعها في رحلة مع الطبيعة"، وظهرت درة مع زوجها خلال الرحلة بأكثر من إطلالة فى مجموعة من الصور المجمعة خلال الرحلة.
إعتادت درة أن تشارك جمهورها كل ظهور خاص بها، من خلال جلسات التصوير فى أى مكان تتواجد به وتسافر إليه، وخاصة أماكن الطبيعة التى تشارك بها جمهورها طوال الوقت على مواقع التواصل الإجتماعى .
يذكر أن الفنانة درة شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل "الأجهر" ، بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، نور النبوى، ناهد السباعى، محمود قابيل، خالد ذكى والإخراج ياسر سامى.