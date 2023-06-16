محافظ الجيزة: رصف وتطوير 11 شارع في الطالبية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير التي يشهدها القطاع الكائن خلف منطقة السجل المدني وكايرو مول بحي الطالبية ، حيث تشهد شوارع جديدة أعمال تطوير ورصف.

وتابع اللواء أحمد راشد نسب تنفيذ أعمال التطوير والرصف وطلاء البلدورات ودعم الشوارع بأرصفة للمشاة وشبكة إنارة وصرف للأمطار في إطار خطة رصف الشوارع الواقعة بين شارعي الهرم ومحور أنور السادات ومسار التحويلات المرورية بذلك القطاع الحيوي بالتزامن مع تنفيذ مشروع مترو انفاق الخط الرابع المار بشارع الهرم .

أشار محافظ الجيزة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال رصف وتطوير ١١ شارع ومتفرعات لهم بالمنطقه خلف السجل المدني وحسن محمد نطاق حي الطالبية مشيراً ان الشوارع شملت البصرة ورمزي فرج وايوب وشارع السجل المدني وامتداد الخليفة و شارع مركز شباب السلام و الشيخ وامتداده بالإضافة إلى ٥ شوارع صغيرة ببلاط الانترلوك بالمنطقه خلف كايرو مول ، وتطوير ٢ ميدان بشارع الهرم بنطاق حي الطالبية .

وخلال جولته حرص المحافظ على الالتقاء بالمواطنين القاطنين بتلك الشوارع للاطلاع علي آراءهم ومقترحاتهم وشكواهم والذين عبرو عن سعادتهم بالشكل الحضاري للشوارع بعد تنفيذ أعمال التطوير.

استجاب محافظ الجيزة لمطالب المواطنين، مكلفا رئيس حي الطالبية بتطوير شارعي إبراهيم حافظ والطريق المتفرع منه في إطار خطة التطوير الشامل التي تشهدها العديد من قطاعات المحافظة لتحسين حركة سير المواطنين .

رافق المحافظ خلال جولته أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمد نور الدين السكرتير المساعد وأشرف تامر رئيس حي الطالبية وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.