توريد 1045 طنا و553 كيلو قمح لصوامع وشون الشرقية

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١٠٤٥ طنا و٥٥٣ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٢٦٥٦٥ طنا و٧٠٧ كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

أوضحت وكيل وزارة التموين، أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكل أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

ناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض من العاملين منعا لحدوث فاقد، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.