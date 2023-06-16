عروض تري كور للأفلام القصيرة جدا كاملة العدد بالإسكندرية.. والمهرجان يكرم القنصل الفرنسي

وسط حضور جماهيري كبير تقدمه السفير محمد نهاض القنصل الفرنسي بالإسكندرية، استضاف المعهد الفرنسي عروض اليوبيل الفضي لمهرجان ترى كور الدولي للأفلام القصيرة.

وفي كلمته أشار القنصل الفرنسي إلى أهمية استضافة عروض مهرجان تري كور كونه يضم أفلاما مميزة في أفكارها وتنفيذها في دقائق معدودة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.

فيما شددت الدكتورة ريم لطفي الممثل الرسمي للمهرجان في الشرق الأوسط، على أهمية الفعاليات والزخم السينمائي الذي أحدثه المهرجان منذ إستضافة مصر لعروضه منذ العام ٢٠١٥ وحتى الآن.

وذكر زياد باسمير منسق عام المهرجان بالشرق الأوسط، أن إدارة المهرجان لديها تحديات كبيرة في تقديم أفكار مميزة للأفلام القصيرة جدا ونشر ثقافة صناعة هذه النوعية من الأفلام في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأعرب الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان، عن سعادته بالخطوات الناجحة التي قطعها المهرجان في مصر وأصبح واحدا من المهرجانات التي ينتظرها الجمهور المصري عاما بعد آخر.

ومن جانبها كرمت إدارة المهرجان السفير محمد نهاض بمنحه درع المهرجان تقديرا لدعمه لعروضه في مصر.