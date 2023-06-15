الخارجية الروسية: موسكو ملتزمة بمبدأ عدم جواز استخدام الأسلحة النووية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها ملتزمة بمبدأ عدم جواز استخدام الأسلحة النووية، مشيرة إلى أن السيناريو الافتراضي لاستخدام هذه الأسلحة يقتصر حصرا في الحالات الطارئة.

وقالت زاخاروفا - على هامش أعمال منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، اليوم الخميس - "إن روسيا ملتزمة بشكل كامل بمبدأ عدم السماح بحدوث حرب نووية، التي لا يوجد منتصر فيها".

وأضافت "أن السياسة الروسية في مجال الردع النووي تحمل طابعا دفاعيا بحتا، والاستخدام الافتراضي للأسلحة النووية محدد بشكل واضح في الحالات الطارئة ضمن إطار الأهداف الدفاعية حصرا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن العام الماضي في خطاب وجهه للمواطنين الروس أن الغرب قد تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا.

وقال بهذا الشأن "إنه جرى استخدام الابتزاز النووي، حيث يدلي ممثلون رفيعو المستوى من دول حلف "الناتو" بتصريحات حول إمكانية وجواز استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا".

وذكّر بوتين الغرب بأن روسيا تتفوق على المعدات العسكرية الأجنبية من حيث تعداد المكونات، محذرا ممن يحاولون ابتزاز بلاده بالأسلحة النووية من أن دورة الرياح قد تتحول ضدهم.

يُشار إلى أن السيناريوهات، التي يمكن لروسيا بموجبها نظريا استخدام الأسلحة النووية، منصوص عليها في العقيدة العسكرية الروسية ضمن وثيقة تسمى "أسس سياسة روسيا الاتحادية في مجال الردع النووي".