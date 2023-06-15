«خاينة خاينة».. شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة عن مقتل سيدة الأزبكية

قال شهود عيان فى واقعة مقتل سيدة طعنا بسكين وسط الشارع على يد زوجها بمنطقة الأزبكية، إن المتهم طعن زوجته بأحد الشوارع الجانبية ثم صرخ مبررا قتلها بأنها" خائنة".

وأضاف شهود العيان، أن “القاتل كان يحمل سكين وحاول الهرب من الشارع وسط صراخ الاهالى وأصحاب المحلات حيث كان يقول خائنة خائنة، ونجح الأهالى فى القبض عليه وتسليمه للشرطة”.

دلت التحريات فى واقعة مقتل سيدة على يد زوجها بمنطقة الأزبكية أن القتيلة كانت هاربة من زوجها برفقة ابنتها بسبب سوء معاملة الزوج لها.

هروبها من منزل زوجها

وأضافت التحريات أن المجنى عليها بعد هروبها من مسكن زوجها توجهت لمنطقة الأزبكية وكانت تستجدى المارة بالشارع للانفاق على ابنتها وتصادف مرور زوجها فلمحها واقترب منها وحاولت الهروب منه لكنه قتلها بسكين.

بداية الواقعة

شهدت منطقة الأزبكية واقعة بشعة عندما أقدم عامل على قتل زوجته بسبب خلافات اسرية بينهما وتم القبض عليه.

بلاغ بمقتل سيدة

تلقت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن القاهرة، بلاغا شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة مقتولة بطعنات.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات اسرية حيث نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن القتيلة، بإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على القاتل، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.



