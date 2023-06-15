الإحصاء: انخفاض قيمة عجز الميزان التجاري 49.6% في مارس 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشــرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية مارس 2023 وقد بلغت قيـمة العجز فـى الميزان التجارى 1.96 مليار دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 3.89 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 49.6%.

واوضح الجهاز انه انخفضت قيمـة الصادرات بنسبة 34.6% حيـث بلغـت 3.75 مليـار دولار خـلال شهــر مارس 2023 مقابل 5.72 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلى انخفاض قيمـة صادرات بعض السلع وأهــمها: (الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 67.9%، أسمدة بنسبة 54.0%، ملابس جاهزه بنسبــة 25.3 %، البترول الخام 50.5%).

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكه طازجة بنسبة 0.7%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 23.2 ٪ ، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 87.3%، منتجات مسطحه بالدرفله من حديد او صلب بنسبه 25.1%).

واشار الجهاز الي انه انخفضت قيمة الواردات بنسبة 40.6 ٪ حيث بلغت 5.71 مليار دولار خلال شهـر مارس2023 مقابـل 9.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.2%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبــة 65.2 %، قمح بنسبة 41.9 %، مواد كيماوية عضويه وغير عضويه بنسبــه 38.7%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: ( منتجـات البتــرول بنسبـة 17.4%، الغاز الطبيـعى بنسبـة 28.1 %، خامــات الحديــد ومركزاتها بنسبـة 0.6%، الفحم بأنواعه بنسبة 0.7%).