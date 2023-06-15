برلمانية تطالب وزير التنمية بالتحقيق فى إهمال طريق "كوم أمبو- الصحراوي الغربي" بأسوان

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن إهمال طريق "كوم امبو – الصحراوى الغربى" بأسوان.



وقالت النائبة أمل سلامة :" لا أحد ينكر الطفرة الكبيرة في مجال الطرق والكبارى في محافظة اسوان وجهود الدولة بشأن تنمية المحاور وإعادة رفع كفاءة الطرق وأيضا وضعها على الخريطة الاستثمارية كمحافظة سياحية، ولكن طريق كوم امبو إلى كوبري فارس العلوي الذي يؤدي إلى طريق الصحراوي الغربي ‏يعانى من الإهمال رغم أن هذا الطريق يخدم اكثر من 2مليون نسمة وهو طريق رئيسي لسيارات النقل الثقيل لنقل البضائع .



وأضافت أن أعمال الحفر مازالت موجود آثارها على الطريق حيث يتباطأ المقاولون فى الحفر مع ترك المخلفات مما أصاب الطريق بالتكسير والحفر الذى يجعل من الطريق بيئة خصبة للحوادث، كما أن أعمال الحفر أدت إلى بطء الحركة مما يصيب الطريق بالشلل نتاج الإزدحام حيث أن هذا الطريق حيوى ورئيسى.



وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان إلى أن هناك عدم مطابقة للمواصفات لما يتم من اعمال الحفر والرصف مما أدى الى فساد طبقة الاسفلت بعد وقت قليل للغاية نتاج عدم المطابقة للمواصفات، وغياب الاشراف من جانب المهندسين المشرفين على المشروع مما يترتب عليه ‏نقص في عمق الحفر و‏في أعمال الردم ‏ولا يوجد ‏أغطية لأحواض التحلية وعدم مساواة الطريق بعد الردم مما يسبب حدوث كوارث .



وطالبت النائبة أمل سلامة بفتح تحقيق موسع بشأن الاعمال المتوقفة على طريق كوم امبو إلى كوبري فارس العلوي الذي يؤدي إلى طريق الصحراوي الغربي، للوقوف على أسباب توقف الاعمال وما أصاب الطريق من إهمال

علي أن يحال طلب الإحاطة إلي لجنة الإدارة المحلية بالمجلس الموقر لمناقشته.