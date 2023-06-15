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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير النقل يعلن تدشين خط "التجارة العربي" مع الاردن والعراق

كامل الوزير
كامل الوزير
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أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تدشين خط "التجارة العربي"، وذلك بالتعاون مع كل من الأردن والعراق، عن طريق الموانئ المصرية.

وقال الوزير خلال كلمته بافتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي،: "عملنا بروتوكول تعاون بنعمل خط "التجارة العربي" لنقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج، عن طريق النقل البري إلى منطقة العقبة وإحنا من منطقة العقبة إلى طابا عن طريق عبارات وذلك من أجل تعظيم الموانئ وحركة التجارة".

وأكد الوزير أنه تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية، والقوات المسلحة لتعظيم التجارة والموانئ وخدمة أشقائنا في منطقة الخليج العربي وخاصة الأردن والعراق لنقل صادراتهم للعالم عن طريق الموانئ المصرية.

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