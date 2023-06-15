تحرير 15 محضرًا تموينيًا خلال حملات تفتيشية بمطاي

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، اليوم الخميس، حملات تموينية وتفتيشية مكبرة بالأسواق والمحلات العامة بدائرة المركز والقرى التابعة له بقيادة المحاسب اشرف فايز رئيس المدينة وبرفقته علي الكيال نائب رئيس المدينة وعبد الحكيم محمد مدير ادارة تموين مطاي.

ويأتي ذلك تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الحملات جاءت بالتعاون مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين، ضمن خطة المركز لتحقيق الانضباط وإحكام الرقابة وإعلاء مصلحة المواطنين ، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 15 محضراً تموينياً، علي الأسواق والمحال التجارية تنوعت بين (نظافة، عدم إعلان ، نقص وزن، عدم وجود شهادة صحية )، مؤكداً أن الوحدة المحلية لا تألوا جهداً في متابعة الحالة العامة للأسواق لضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة علي المواطنين.