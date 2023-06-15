السيطرة على حريق شقة سكنية بشارع أبو سنبل في العمرانية دون إصابات.. صور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بأحد العقارات بشارع أبو سنبل من عدوي سليم بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

وتلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع أبو سنبل من عدوي سليم بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب بشقة بالطابق الخامس وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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