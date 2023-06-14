6 مصريين يحصدون 8 ذهبيات ببطولة أوروبا المفتوحة للقوة

توج المنتخب الوطني للقوة “Powerlifting” بـ 8 ميداليات ذهبية في بطولة اوروبا المفتوحة للقوة التي أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 12 يونيو في موسكو بروسيا.

وشاركت مصر في منافسات البطولة ببعثة مكونة من 6 لاعبين “4 رجال وسيدتين”، تحت قيادة المدير الفني دكتور عادل العسال ورافقه المدير الإداري خالد عبد العظيم وطبيب الفريق وعضو مجلس الإدارة دكتور محمد عامر، وترأس البعثة اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة البدنية.

وجاءت نتائج المنتخب الوطني كالتالي:

في منافسات السيدات توجت خلود إبراهيم الصغير بميداليتين ذهبيتين (كبار وشباب) في ميزان 52 كجم بمجموعة قدرها 377.5 كجم محققة رقم عالمي جديد في هذا الميزان.

واحرزت ماريهان النفيلي ذهبية ميزان 100 كجم بمجموعة قدرها 407.5 كجم.

وفي منافسات الرجال توج محمد ماهر اسماعيل بميداليتين ذهبيتين (رجال وشباب) في ميزان 75 كجم بمجموعة قدرها 670 كجم وحطم الرقم العالمي في رفعة السحب برقم قدره 315 كجم للفئتين الكبار والشباب.

وأحرز احمد علي ذهبية ميزان 67.5 كجم بمجموعة قدرها 605 كجم.

وحقق مصطفى محمد حديدة ذهبية ميزان 90 كجم بمجموعة قدرها 775 كجم وتوج بلقب افضل لاعب في البطولة لفئة الرجال.

وفاز محمود العدوي بذهبية ميزان 100 كجم بمجموعة قدرها 762.5 كجم.