يونيو ذكري استرداد وطن.. قيادات الجماعة الإرهابية بأحداث المنصة سعوا في الأرض فسادا

يحتفل المصريون في الثلاثين من يونيو من كل عام بثورتهم التي أنقذت الوطن من براثن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتحل علينا الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو هذا العام لتعيد إلى الذاكرة مشاهد من فترة عصيبة مرت بها مصر إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية، حاول فيها عناصر الإخوان اختطاف البلاد إلى مصير مجهول، لكن الشعب المصري أبى أن يسمح لعناصر الجماعة بهدم البلاد وسرعان ما انتشر المصريون في جميع الميادين رافعين راية الخلاص من حكم الإخوان، والتحم الشعب المصري مع قواته المسلحة لمواجهة عنف الجماعة الإرهابية بعد بيان 3 يوليو، وعلى الرغم من عنف الجماعة الذي طال جميع محافظات الجمهورية إلا أن الشعب المصري ظل صامداً كتفا بكتف مع القوات المسلحة حتى نجح المصريون في دحر الإرهاب والعنف والعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان.



موجة العنف التي تلت ثورة الثلاثين من يونيو لم ينساها المصريين، وتحل الذكرى العاشرة هذا العام لتذكرنا بجرائم جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشعب المصري في تلك الفترة الحرجة من تاريخ مصر.

تستعرض "البوابة نيوز" سلسة حلقات تنشر فيها قضايا أحداث الدم واستعراض جماعة الإخوان الإرهابية للقوة ونشر الفوضي وممارسة الإرهاب والتطرف والتحريض علي القتل والدعوات التخريبية لهدم مؤسسات الدولة من قبل قيادات الجماعة الإرهابية .

الحلقة التاسعة التي نناقشها اليوم قضية أحداث قيادات الإخوان الإرهابية في أحداث المنصة

المتهمون بالقضية

بلغ عدد المتهمون بالقضية 79 متهم وهم كل من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد ، ومحمد البلتاجى، وعمرو زكى، وأسامة يس، وصفوت حجازى، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عفيفى، ومصطفى عبدالخالق، وحمدى مرسى شمعة، وياسر عبدالتواب، ومحمد لطفى، ومحمد جمعة، وعلى رمضان، وداود خيرت سليمان، وعاصم أبو الفتوح، وحمادة البدرى، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية وآخرين.

-أحداث القضية واتهاماتهم

أنهم بتاريخ ٢٠١٣/٧/٢٦ بدائرة قسم ثان مدينة نصر محافظة القاهرة تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان "المرشد العام"، وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها أعضاء بمكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام"، تلك الجماعة التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشات العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

امدوا جماعة أسست علي خلاف احكام القانون بمعونات مادية بأن أمدوا الجماعة بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك ، كما امدوا واخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي واستعمال القوة والتهديد مع موظفين عموميين لعلهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة تنفيذا لغرض إرهابي واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام، والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد؛ بأن حرضوا على المشاركة في تجمهر بطريق النصر لذات الأغراض بتكليفهم واتفقوا معهم على ذلك بوضع مخطط حدد به دور كل منهم، وساعدوهم بان أمدوهم بالأسلحة النارية والبيضاء المستخدمة في ارتكابها على .

كما قتلوا المجني عليه شريف السباعي عبد الصادق ضابط شرطة من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل أياً من رجال الشرطة المرابطين يمحيط مطلع كوبري السادس من أكتوبر بطريق النصر حال فضهم لتجمهرهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية بنادق آلية ومسدسات وخرطوش وتنفيذاً لذلك تجمهروا قاصدين كوبري السادس من أكتوبر لقطع الطريق العــام بـه، وإذ شرعت قوات الشرطة بفض تجمهرهم أمطرهم قاصدين ازهاق ارواحهم، فاحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وقتل 14 آخرين .



-مرافعة النيابة العامة بالقضية

طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين بالقضية حيث ترافع ممثل النيابة قائلا بأن هناك فئة من البشر أضلهم سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إن المتهمين لم تعرف البشرية في تاريخها الطويل على هذه الأرض مثلهم، في بلاده احساسهم وقساوة قلوبهم ودناءة أفكارهم أصابته اللعنة في مشاعرهم فعاشوا بين الناس بلا قلب ولا ضمير فمن أعلى صعيد الخيانة ومن قمم الغدر جئنا اليوم بهؤلاء المتهمين فهم منتسبي جماعة تولد فكرها على خداع السذج شوهت صورة الإسلام وتلاعبت في النصوص وانحرفت في مسائل العقيدة.

واضاف استطاعت الجماعة الإيقاع ببعض المواطنين، وبدلا من أن تسعى نحو الوطن الذي أعزه الله بالأمن والأمان إلا أنها سعت لخرابه قام فكرها على التسول مارسته بالحيلة والمكر واستحلت التخريب والهدم وإراقة الدماء من منظور ان الغاية تبرر الوسيلة، جماعة نشأت على إدعاء والتظاهر بالإنسانية والعدالة، ولا أجد أفضل من وصف سيدنا عمرو بن العاص حين قال "مصر تربة غبراء، وشجرة خضراء، طولها شهر، وعرضها عشر، يكنفها جبل أغبر، ورمل أعفر، يَخطُّ وسطَها نهر ميمون الغدوات، مبارك الروحات".

-قرار المحكمة

قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، في 22 مايو الماضي في جلسة محاكمة 79 متهما فى قضية أحداث المنصة بينهم قيادات بالجماعة الإرهابية، بإحالة 8 متهمين بينهم قيادات الإخوان إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم