وزير التعليم يكرم الطلاب المتميزين من مدرسة البشاير التابعة لمجموعة “30 يونيو”

كرّم الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، 4 طلاب من مدرسة البشاير الدولية المتكاملة التابعة لمجموعة مدارس 30 يونيو، وذلك لتفوقهم وتميزهم الدراسي على مستوى الجمهورية والعالم.

وهنأ الوزير كلا من الطالب (زياد سامح محمد النجار) الحاصل على المركز الأول على العالم في المستوى الرفيع فى مادة الرياضيات، والطالبة (حلا محمد درويش محمد حمص) الحاصلة على المركز الأول علي القاهرة في المستوى الرفيع فى مادة الكيمياء.

كما هنأ الطالبة (منة الله محمد عبد البديع) الحاصلة على المركز الأول علي العالم في المستوى الرفيع فى مادة اللغة العربية، والطالب (عمر احمد محمد صديق) الحاصل على المركز الأول علي الجمهورية في المستوى الرفيع فى مادة الكيمياء، اللذان تسلم عنهم التكريم عادل فاروق خفاجة مدير المدرسة نظرا لأدائهم الامتحانات، متمنيا لهم خالص التوفيق والسداد.

وأشار حجازي، إلى أن مدارس 30 يونيو تحظى باهتمام بالغ من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي لا تدخر جهدًا في سبيل تقديم كافة أشكال الدعم للمنظومة التعليمية بها، سعيًا لتطويرها بجميع عناصرها، وتعزيز جودة خدماتها، وكذلك الارتقاء بمستوى الخبرات التربوية والتعليمية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الوزارة تسعى بكل جهودها لدعم وتطوير مدارس 30 يونيو وأن تظل برونقها وتحافظ على نجاحها.

وقد وجه الدكتور رضا حجازي بإعفاء الطلاب المكرمين من المصاريف الدراسية للمواد الدراسية المتفوقين بها.

جاء ذلك بحضور هشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية ومدير عام مجموعة مدارس 30 يونيو، وعادل فاروق خفاجة مدير المدرسة.