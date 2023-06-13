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الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

موريتانيا وإسبانيا تبحثان التعاون الأمني والهجرة غير الشرعية

موريتانيا
موريتانيا
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بدأت في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الثلاثاء، اجتماعات اللجنة المشتركة بين موريتانيا وإسبانيا المكلفة بمتابعة الاتفاق الأمني بين البلدين.

وأكدت الداخلية الموريتانية -في بيان- أن اللجنة ستبحث على مدى يومين التعاون الأمني بين البلدين، خاصة في مجالات محاربة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والتنسيق في مجال تسيير وتأمين الحدود، كما سيتم عقد لقاء حول محاور تتعلق بالأمن المدني وتسيير الطوارئ، التهريب وأمن الطرق، الاتصال، والتعاون الشرطي.

وأضافت أن الوفد الموريتاني المشارك يرأسه زايد الأذان فال المدير العام للإدارة الإقليمية ويضم كبار المسؤولين من الوزارة ومن القوات المسلحة وقوات الأمن.

وتقيم موريتانيا وإسبانيا علاقات يصفها الجانب الموريتاني بالممتازة وشهدت خلال السنوات الأخيرة دفعا كبيرا في مختلف مجالات وأوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين.. ويوجد تنسيق محكم بين الأجهزة الأمنية في البلدين سمح بتقليص الهجرة غير شرعية وبتسليم عدة مطلوبين في مجالات إجرامية وأمنية مختلفة.

مدريد موريتانيا إسبانيا