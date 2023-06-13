رئيس البرلمان العربي يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي حول الحوار بين الأديان بالمغرب

شارك عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، في افتتاح المؤتمر البرلماني الدولي حول الحوار بين الأديان الذي يعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.

ويناقش هذا المؤتمر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام، سبل تعزيز التعاون بين البرلمانيين والقادة الدينيين من أجل تعزيز الحوار بين الأديان، ومحاربة خطاب التعصب والتمييز والكراهية. وسوف يلقي رئيس البرلمان العربي كلمة في المناقشات العامة الخاصة بهذا المؤتمر حول الدور العربي في تعزيز الحوار بين الأديان، كما سيطرح بعض التوصيات المهمة التي يمكن خلالها تعزيز انخراط البرلمانيين بصورة أكبر في هذا المجال.

وتأتي مشاركة البرلمان العربي في أعمال هذا المؤتمر، انطلاقا من الأهمية الكبيرة التي يوليها لقضية تعزيز الحوار بين الأديان باعتبارها السبيل الرئيسي لتحقيق التقارب والتفاهم بين الشعوب المختلفة.