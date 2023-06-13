وزارة العمل: ندوة توعية حول مخاطر الإدمان بالإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ندوة للتوعية من خلال إدارة التنظيم والإدارة بالمديرية، فى ضوء استكمال سلسلة ندوات التوعية عن مبادئ الاسعافات الأوليه ومخاطر الإدمان التى بدأتها المديرية بالتعاون المستمر مع جامعة قناة السويس بالاسماعيلية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف التى تقوم بها المديريات داخل المنشآت المختلفة والتواجد المستمر بين العاملين وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية ، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة .

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية فى تقريره للوزارة أنه تم تنظيم الندوة ، تحت إشراف المديرية حيث ألقت الدكتورة ساميه الحسينى استاذ مساعد التمريض الباطنى بكلية التمريض محاضرة تناولت فيها محاور التوعية عن مبادئ الإسعافات الأولية ، وقامت باستعراض مراحل فحص المصاب وأهم محتويات حقيبة الاسعافات الاوليه وكيفية التعامل مع الاصابات والجروح ومضاعافات النزيف..وكذلك بتوضيح علامات توقف عضلة القلب والتنفس .

وأضاف مدير المديرية ، أن الندوة تضمنت ايضاً محاضرة قدمها الدكتور احمد هشام بكلية التمريض تناولت التوعيه الصحيه الإرشادية لمواجهة ومكافحة ظاهرة الإدمان والعوامل التى تسبب ذلك وطرق الوقايه والعلاج منه ، وتحت اشرف تنفيذى من أميره ابراهيم محمد مدير إدارة التنظيم والادارة بالمديرية

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