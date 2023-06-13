8 يوليو.. الحكم علي 3 يمنيين بتهمة جلب المخدرات

حددت جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة ، جلسة 8 يوليو المقبل، للنطق بالحكم على 3 متهمين يمنيين الجنسية؛ لتورطهم في جلب مواد مخدرة عن طريق التهريب لمطار القاهرة، وذلك بعد إحالة أوراقهم لمفتى الديار المصرية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو الوفا أبوسحلي، وعضوية المستشارين مختار محمد العشماوي، وسالم عبد العزيز سيد، وأمانة سر محمد عوض محمد وأيمن خالد القاضي.

وكشف أمر الاحالة فى القضية رقم 23973 جنايات بولاق الدكرور أن المتهمين هما:(على.ع) يمنى الجنسية ، 28 سنة عامل ، (ووليد.ع) يمنى الجنسية 35 سنة عامل ، (وخالد.ع) يمنى الجنسية 28 سنة عامل ، وتبين أن المتهمين يمنيين الجنسية، وتم ضبطهم في مطار القاهرة وبحوزتهم حقائب بداخلها مادة الميثامڤيتامين المخدرة بكمية تقدر بحوالي 20 كيلو التي يصنع منها مخدر الآيس في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.

وأقر المتهم الأول باحرازه وحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بحوزته وان المضبوطات ضبطت بالعقار محل سكنه وباقى المتهمين.

وجاءت في شهادة مجري التحريات أنه: نفاذا لاذن النيابة العامة بشان ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين ، انتقل رفقة الشاهد الثانى والثالث حيث ايقنوا تواجدهم وابصروا المتهم الاول حال مغادرته للعقار سكنه مرتديا حقيبة سوداء اللواء فظبطه واياه ، وبفحص الحقيبة المستخلصة تبين ان بداخلها علبتان بلاستيكيان بكلا منهما كيس بلاستيكى شفاف يحتوى على جوهر "الميثامڤيتامين" المخدر ، وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتفان نقالان وكذا مبلغ مالى ، وباستكمال تنفيذ اذن النيابة العامة دلفول للعين موضوع الاذن وتمكنوا من ضبط المتهم الثانى والثالث وبتفتيش العين عثروا برداخلها على عدد مائة وثمانية وتسعون علبة بلاستيكية بكلا منهم ، كيس بلاستيكى شفاف يحوى ذات الجوهر المخدر وكذا مبالغ مالية وميزان حساس ، وبمواجهتهم اقروا بتاليفهم تشكيلا عصابيا تخصص فى جلب المواد المخدرة من خارج للبلاد.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوى ان المضبوطات عبارة عن"مائتان كيس بلاستيكى شفاف بداخل كلا منهم كمية من مادة بيضاء اللون كريستاليه الشكل وزنت على ميزان النيابة العامة الغير حساس "195،484" كجم مائة وخمسة وتسعون كيلو جرام وأربعمائه وثمانون جرام ، ثبت أن العينات المرسلة من قبل النيابة العامة هم لجوهر "الميثامڤيتامين" المدرج بالجدول الاول من جداول قانون المخدرات.