الثانوية العامة| «شاومينج» يعود من جديد وينشر أسئلة وإجابات الامتحان.. «التعليم»: ضبط 6 حالات غش إلكتروني وإحالتهم للنيابة.. وتباين الآراء حول تقييم المواد غير المضافة

انتهى طلاب الثانوية العامة، الدور الأول من امتحان المواد غير المضافة للمجموع، وأدى الطلاب اليوم الامتحان في مادتى الاقتصاد والإحصاء بإجمالي 688645 ألف طالب/ وطالبة أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، بينما أدى 255 طالبًا/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الوطنية.

وتداولت جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليوم وأمس أسئلة واجابات امتحانات “الاقتصاد، والاحصاء"، و"التربية الدينية والتربية الوطنية” عقب بدء اللجنة، أبرزها جروبات “تليجرام” باسم “شاومينج”

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية، اليوم من رصد حالتي غش الكتروني، حيث تم ضبط طالبين بلجنة بالمنوفية، لدى قيامهما بنشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الاقتصاد عبر مواقع التواصل الاجتماعى باستخدام الهاتف المحمول،وتم التحفظ على الهواتف المحمولة واتخاذ الاجراءات القانونية.

وفيما يتعلق بامتحان مادة الإحصاء، تم ضبط حالة غش إلكتروني واحدة لطالب بلجنة بقنا لدى استخدامه الهاتف المحمول، لنشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان على التواصل الاجتماعى، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب.

وفي امتحاني التربية الدينة والتربية الوطنية، أمس أعلنت “التربية والتعليم” عن تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة، حيث تم ضبط طالب بلجنة بفاقوس بالشرقية، ونشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة التربية الدينية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وفيما يتعلق بامتحان مادة التربية الوطنية، تم ضبط حالتين باستخدام جهازي هاتف محمول، ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان، وذلك على النحو التالى: تم ضبط طالب بلجنة بسوهاج، وطالب بلجنة بشرق المنصورة، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

من جهته شدد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

كما أكد الوزير على أن حالات الغش الالكترونى التى تم ضبطها تكون مسئولية اللجنة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالها، وتحويلها إلى النيابة العامة.

كما أشار الوزير إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مديرى المديريات وورؤساء اللجان الأسبوع المقبل، لمناقشة ماتم خلال الأسبوع الأول من الامتحانات، والوقوف على السلبيات والمشكلات والعمل على حلها.

في السياق نفسه عبر عددا من طلاب الثانوية العامة بلجان القاهرة والجيزة، والاسكندرية، عن ارتياحهم لمستوى امتحان الاقتصاد، وأنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، بينما أكد بعض الطلاب أن الأسئلة غير مباشرة.

وأكد الطلاب، أن امتحان الإحصاء كان يحتاج وقتا أطول وبه صعوبات في أجزاء الامتحان.

فيما يستأنف طلاب الثانوية العامة، بشعبتيها الأدبية والعلمية الدور الأول، الأحد المقبل، الامتحانات، ويواجه الطلاب مادة اللغة العربية، بينما يؤدي طلاب مدارس «STEM»، الامتحان فى مادتى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، ومقاييس المفاهيم، كما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية يوم السبت الموافق ١٧ يونيو.