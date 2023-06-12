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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يعتمد تنسيق الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام 

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
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اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023 – 2024 بحد أدني 225 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بمحافظة القليوبية كمرحلة أولي، كما يستثنى الطالب الحاصل على مجموع 277 درجة او اكثر من شرط التوزيع الجغرافي.

وأوضحت سماح ابراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عن فتح باب التقديم لمرحلة الثانوي العام مباشرة على أن تستمر مدة التقديم للمرحلة لمدة شهر.

وأضافت  أنه بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولي سوف يتم حصر وتحديد الأماكن الشاغرة بجميع إدارات القليوبية التعليمية لإعلان الحد الأدني للمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تسكين المرحلة الأولي بالثانوي العام.

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