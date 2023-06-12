مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

استقبل مستشفيى بلبيس والزوامل اليوم الاثنين 3 جثث ومصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات في طريق الزوامل – أنشاص الرمل وتم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الزوامل المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات في طريق الزوامل – أنشاص الرمل أمام مدرسة النصر الخاصة بمدينة بلبيس مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه وتم نقل أحد المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي والثاني إلى مستشفى الزوامل المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة وتم التحفظ على الجثث في ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الزوامل المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.