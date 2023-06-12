التنمية المحلية تستعرض الموقف التنفيذى لمشروع كيتشنر المكون من المخلفات الصلبة

عقد وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي الاجتماع التنسيقى الثانى لهذا العام مع الوزارات المنفذة لمشروع مصرف كيتشنر و ذلك فى إطار الدعم والشراكة البناءة بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي من خلال تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة ، واتساقاً مع تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف كيتشنر ، حيث يشارك في تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه في المصرف كل من وزارات التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والري لتقوم كل وزارة بعرض الموقف التنفيذى لمكون المشروع الخاص بها ونسب الانجاز والوقوف على التحديات التى تواجه كل مكون .

وتقوم وزارة التنمية المحلية بتنفيذ مكون المخلفات الصلبة في مشروع تحسين نوعية المياه بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاقه بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وهو المكون

الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو و 8 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والذى يعزز جهود الدولة المصرية من خلال تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية فى إطار تنفيذ أنشطة المشروع التي تسهم في خلق منظومة متكاملة للنظافة تبدء من الجمع والمعالجة و التدوير والتخلص الأمن للنفايات في المحافظات الثلاثة المنفذ فيها المشروع .

حيث حضر الاجتماع من جانب وزارة التنمية المحلية الدكتورة ناهد اسكندر مدير وحدة تنفيذ المشروع بالوزارة ود.أحمد خليل قائد فريق استشارى الدعم الفنى للمشروع "LIBAN CONSULT" و هناء صالح منسق أول المشروع .

وخلال الاجتماع تم عرض خطة المشروعات التى تنفذها الوزارة و التى تتكون من عدة أنشطة منها إنشاء 5 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة فى المحافظات الثلاث المستهدفة ، انشاء عدد 2 محطة وسيطة فى كل من محافظتي الغربية و الدقهلية وتطوير وإعادة تأهيل 13 جراج منهم عدد 6 جراجات بكفر الشيخ وعدد 5 جراجات بالغربية وعدد 2 جراج بالدقهلية ، بالإضافة إلى إغلاق مقلب وتأهيل مدفن مطوبس بكفر الشيخ وإغلاق مقلب وتأهيل مدفن قلابشو الدقهلية ، وشراء معدات الجمع والنقل بالمحافظات.