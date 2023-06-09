وزيرة خارجية بلجيكا: خلايا لـ"داعش" لا تزال تتلقى تمويلًا لنشر التطرف

قالت وزيرة خارجية بلجيكا، حجة لحبيب، إن اجتماع التحالف الدولي لمحاربة داعش مهم للغاية لبلادها، إذ إن بروكسل من الأعضاء المؤسسين للتحالف منذ عام 2014، موضحة أن بلجيكا تسهم عسكريًا وماديًا في دحر "داعش"، لافتة إلى أن التحالف نجح في هزيمة التنظيم عام 2019، لكنّه ما زال يمثل تهديدًا في المنطقة.

وأوضحت وزيرة الخارجية البلجيكية، في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف بالعاصمة السعودية الرياض، أن هناك خلايا للتنظيم الإرهابي ما زالت موجودة وتتلقى تمويلًا لنشر التطرف في أوروبا.

كما أكدت وزيرة خارجية بلجيكا أن الجميع يريد السلام وانتهاء الحرب في أوكرانيا، ولكنّ روسيا غير مستعدة للدخول في مفاوضات في الوقت الحالي، لذلك على الغرب دعم أوكرانيا "مهما تطلب الأمر".