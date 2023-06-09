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الجمعة 09 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ثمانية فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من قرية "النبي صالح" شمال محافظة رام الله، وسط الضفة  الغربية.
وأضافت أنه جرى اعتقال رجل من بلدة "بيتا"، جنوب محافظة نابلس، الواقعة شمال الضفة الغربية.
وذكرت المصادر أنه جرى اعتقال خمسة من منطقة "مسافر يطا" النائية، المهدد أهلها بالتهجير القسري، في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية رام الله