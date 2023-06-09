"صدر المنصورة" تحصد المركز الثانى على مستوى الجمهورية ضمن فعاليات "الطب الرئوي مابعد الكوفيد19"

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة فى محافظة الدقهلية عن حصول مستشفي صدر المنصورة على المركز الثاني علي مستوي الجمهورية ضمن فعاليات مؤتمر الطب الرئوي مابعد الكوفيد ١٩ معربًا عن تقديره لإدارة الطب العلاجى بقيادة الدكتور هبة الشريف ولإدارة الأمراض الصدرية والمستشفى.

جاء ذلك إيماءًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ببدء تفعيل مبادرة الكشف عن الدرن الكامن لمرضي الغسيل الكلوى بالمحافظة وتكثيف الجولات المرورية لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمرضى.

وفى سياق متصل كشف وكيل الوزارة أنه فى إطار تفعيل مبادرة الكشف عن الدرن الكامن لمرضي الغسيل الكلوى بالمحافظة فقد تم فحص عدد 1788 مريض غسيل كلوي بالمستشفيات التابعة للمديرية منذ بدء تفعيل المبادرة.

وأشار مكين إلى أن إجمالى الحالات الايجابي باختبار الكوانتيفيرون بالمحافظه بلغ نحو 499 مريضًا وقد جرى صرف العلاج الوقائي لـ 187 مريض غسيل كلوى وجارى صرف العلاج الوقائي لباقي الحالات.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سماح فتحى مدير إدارة الأمراض الصدرية أنه تنفيذًا لإستراتيجية منظمة الصحة العالمية الخاصة بزيادة نسبة التغطية بالعلاج الوقائى للفئات الأكثر عرضة فقد تم تفعيل برتوكول العلاج الوقائي لمرضي HIV للحيلولة دون إصابتهم بمرض الدرن منذ ديسمبر الماضى.

وكشفت فتحى عن توافر جهاز جين إكسبيرت لاكتشاف الدرن ولتحديد موقف المريض من حيث حساسيته او مقاومته لعقار الريفامبيسين حاليًا بمستشفي صدر بهوت مشيرة إلى أن فريق الأمراض الصدرية قام بـ(12) جولة مرورية على مستشفيات المحافظة خلال الشهر الماضى لمتابعة العمل وتلافي السلبيات.

IMG-20230609-WA0010

IMG-20230609-WA0009

IMG-20230609-WA0014

IMG-20230609-WA0013

IMG-20230609-WA0012