ads
الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"صدر المنصورة" تحصد المركز الثانى على مستوى الجمهورية ضمن فعاليات "الطب الرئوي مابعد الكوفيد19"

جانب من الأنشطة
جانب من الأنشطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة فى محافظة الدقهلية عن حصول مستشفي صدر المنصورة على المركز الثاني علي مستوي الجمهورية ضمن فعاليات  مؤتمر الطب الرئوي مابعد الكوفيد ١٩ معربًا عن تقديره لإدارة الطب العلاجى بقيادة الدكتور هبة الشريف ولإدارة الأمراض الصدرية والمستشفى.

جاء ذلك إيماءًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ببدء تفعيل مبادرة الكشف عن الدرن الكامن لمرضي الغسيل الكلوى بالمحافظة وتكثيف الجولات المرورية لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمرضى.

وفى سياق متصل كشف وكيل الوزارة أنه  فى إطار تفعيل مبادرة الكشف عن الدرن الكامن لمرضي الغسيل الكلوى بالمحافظة  فقد تم فحص عدد 1788 مريض غسيل كلوي بالمستشفيات التابعة للمديرية منذ بدء تفعيل المبادرة.
وأشار مكين إلى أن إجمالى الحالات الايجابي باختبار الكوانتيفيرون بالمحافظه بلغ نحو 499 مريضًا وقد جرى صرف العلاج الوقائي لـ 187 مريض غسيل كلوى وجارى صرف العلاج الوقائي لباقي الحالات.

ومن جانبها  أكدت الدكتورة سماح فتحى مدير إدارة الأمراض الصدرية أنه تنفيذًا لإستراتيجية منظمة الصحة العالمية الخاصة بزيادة نسبة التغطية بالعلاج الوقائى للفئات الأكثر عرضة فقد تم  تفعيل برتوكول  العلاج الوقائي لمرضي HIV للحيلولة دون إصابتهم بمرض الدرن منذ ديسمبر الماضى.

وكشفت فتحى عن توافر جهاز جين إكسبيرت لاكتشاف الدرن ولتحديد موقف المريض من حيث حساسيته او مقاومته لعقار الريفامبيسين حاليًا بمستشفي صدر بهوت مشيرة إلى أن فريق الأمراض الصدرية قام بـ(12) جولة مرورية  على مستشفيات المحافظة خلال الشهر الماضى لمتابعة العمل وتلافي السلبيات.

IMG-20230609-WA0010
IMG-20230609-WA0010
IMG-20230609-WA0009
IMG-20230609-WA0009
IMG-20230609-WA0014
IMG-20230609-WA0014
IMG-20230609-WA0013
IMG-20230609-WA0013
IMG-20230609-WA0012
IMG-20230609-WA0012
IMG-20230609-WA0011
IMG-20230609-WA0011
الأمراض الصدرية الدقهلية الدكتور شريف مكين منظمة الصحة العالمية محافظة الدقهلية