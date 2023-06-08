عقب وفاة والده..خرج للعمل بفراشة الأفراح وعاد جثة هامدة بالدقهلية

لقي صبي مصرعه بعد سقوطه على رأسه من أعلى مسرح، بقرية النزل التابعة لمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية أثناء عمله بتجهيز فراشة الافراح عقب وفاة والده، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر من المستشفى المركزي، بوصول سعيد طارق رفعت عبده، 14 عامًا - بالصف الثاني الإعدادي، جثة هامدة ادعاء سقوط من علو.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن المتوفى سقط أثناء عمله من أعلى مسرح بقرية النزل التابعة لمركز منية النصر، وسقط على رأسه وارتطم بالأرض وتوفى في الحال، وتم نقله للمستشفى جثة هامدة.

بمعاينة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وتم التحفظ عليها بثلاجة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.