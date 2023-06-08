ads
الخميس 08 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: زيارة السيسى للدول الإفريقية تأكيد على ريادة مصر.. وكلمته في الكوميسا تاريخية

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 


قال النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنجولا وزامبيا وموزمبيق، تأتي في ظل رئاسة مصر لمجموعة الكوميسا وفي إطار التعاون التجاري مع دول شرق وجنوب إفريقيا.

وأكد الكحيلي في بيان له اليوم الخميس، إن زيارة الرئيس للدول الإفريقية تؤكد احترامه لكل شعوب إفريقيا، ومدى ترابط الشعب المصري بشعوب الدول الشقيقة.


كما ثمن عضو مجلس الشيوخ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته بفعاليات القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "كوميسا".

وأشار إلى أن كلمة السيسي أكدت على ريادة مصر للمنطقة من خلال وضع كافة الخطط والاستراتيجيات لتحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة بين دول التجمع، توحيد الرؤى المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة، وملاحقة تداعيات التطورات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي تاريخية وأكدت أيضا حرص مصر على تفعيل مبادىء اتفاقية التجارة الحرة ما ساهم في فتح المجال أمام الاستثمارات العربية داخل القارة الإفريقية.

كلمة الرئيس السيسي عضو مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي النائب مصطفى الكحيلي