تفاصيل ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات في الدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة شرق الدلتا بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر الغير مرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، من ضبط عاطل هارب من حكم مؤبد زعيم تشكيل عصابي، بقرية ديمشلت مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وبحوزته كميات من مخدر الحشيش وسلاح ناري بندقية آلية، وعدد من الطلقات من ذات العيار ومبلغ مالي.



كانت معلومات قد وردت للعقيد أحمد عبد الوهاب، رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات بقيام أحد العناصر الإجرامية ويدعي " أحمد. ع.ال.غ"، 31 عامًا، ومقيم بقرية ديمشلت مركز دكرنس، زعيم تشكيل عصابي، وهارب من تنفيذ الاحكام “حكم مؤبد” في القضية رقم 4537 لسنة 2022 مخدرات دكرنس وحكم آخر بالحبس 5 سنوات واجب النفاذ والسايق اتهامه في العديد من القضايا بممارسة نشاطه الاجرامي في الاتجار بالمخدرات علي نطاق واسع.



وعقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة جري تشكيل مأمورية ضبطيه تضم كلا من العقيد عمر عبد المتعال، والرائد إسلام سلطان، والرائد محمد سنجاب، والرائد محمد عبدالوهاب شمس، وضبط المتحري عنه بمنزله.



وبتفتيش المتحري عنه بالمنزل عثر علي 30 طربة حشيش لبناني، و90 طربة حشيش بسكوتة بإجمالي وزن 5 كجم تقريبًا وضبط أيضًا بندقية آلية و2 خزينه و50 طلقة حية من ذات العيار و2 هاتف محمول ومبلغ مالي 3600 جنية.



وبمواجهة المتحري عنه بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واستخدام السلاح بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار، والهواتف المحمولة فى النقل والترويج.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات