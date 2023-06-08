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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي يوجه الشكر لنظيره الزامبي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد معكم اليوم في العاصمة الزامبية لوساكا للتركيز على الاستثمار الأخضر، موجها الشكر للرئيس الزامبي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

جاء ذلك خلال فعاليات القمة الـ22 لتجمع "الكوميسا"، اليوم الخميس، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بالعاصمة الزامبية لوساكا.

وتابع الرئيس السيسي بالقول "إنه كان شرفًا كبيرًا أن تتولى مصر قيادة تجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين". 


 ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، فى القمة الثانية والعشرين، لتجمع دول الكوميسا فى العاصمة الزامبية لوساكا، حيث ستقوم مصر بتسليم رئاسة التجمع إلى زامبيا.

- الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس زامبيا قمة الكوميسيا