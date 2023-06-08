غدا.. "ثقافة بني مزار" تختتم ليالي العرض المسرحي "مغامرة رأس المملوك جابر"

تختتم فرقة بيت ثقافة بنى مزار ليالي العرض المسرحي "مغامرة رأس المملوك جابر"، غدا الجمعة على مسرح الحديثة بنات، ضمن شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.
والعرض تأليف سعد الله ونوس، اشعار فتحى عبد الجيد، ألحان مدحت نظير، ديكور وملابس مدحت شعبان، استعراضات صابر سيد صابر، إضاءة محمد عبد الحكم، من إخراج غريب مصطفى،
تدور الأحداث حول مقولة الفيلسوف الكندى الدكتور الان دونو فى كتابه نظام التفاهة، حيث نجحت منصات التواصل فى ترميز التافهين وتحويلهم إلى نجوم، وتلك المنصات تكون هلامية الهدف لها ولا تقدم أى منتج، والتى تكون سببا فى هلاك أصحابها.
والعرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدم ضمن عروض فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.