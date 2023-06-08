«شاكر»: نواصل تطوير مشروع توزيع الكهرباء في مصر ونهدف للوصول إلى أكبر شبكة ذكية في الشرق الأوسط

تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاليًا بتطوير الشبكات بشركات التوزيع وذلك لرفع مستوى الأداء وتحسين مستوى التغذية الكهربائية حيث تم وضع خطة لإنشاء وتطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء خلال الخمس سنوات القادمة على عدة مراحل موزعة جغرافيًا على سائر أنحاء الجمهورية والتى تعمل على مراقبة شبكة توزيع الكهرباء وتحسين أدائها وفق أحدث ما تم الوصول اليه في أنظمة التحكم والمراقبة والاتصالات دوليًا.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية السيسي بإعطاء الأولوية لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بشركات التوزيع على مستوى الجمهورية ولرفع مستوى الأداء وتحسين مستوى جودة التغذية الكهربائية وتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية الذي يضمن تحقيق الإدارة الذكية للشبكات بطريقة فعالة وذلك عن طريق إنشاء وتطوير 14 مركزا للتحكم كمرحلة أولى لإنشاء أول شبكة ذكي على مستوى الشرق الأوسط.

“تطوير مراكز التحكم الآلي ”

كان قد أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات صحفية سابقة له أنه تم وضع خطة لإنشاء وتطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء بحيث تغطى كافة أنحاء الجمهورية ويتم تنفيذها على عدة مراحل.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيات المختلفة التي تعرضها الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع وتعظيم مشاركة القطاع الخاص محليا والوصول إلى أفضل العروض وأقل الأسعار.

في نفس السياق وفي إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة شنايدر إلكتريك لبدء إنشاء وتطوير عدد من مراكز التحكم والتوزيع في جميع أنحاء الجمهورية مدعومة بتكنولوجيا EcoStruxureGrid ونظام إدارة التوزيع المتقدم (ADMS).



“تطوير شبكة توزيع الكهرباء مصر.. أكبر شبكة ذكية في الشرق الأوسط ”

تهدف وزارة الكهرباء الى الاستفادة القصوى من تكنولوجيا شنايدر إلكتريك وعمليات الإحلال والتجديد وفق النظم الدولية الحديثة يمكن لكل مركز من المراكز التي تم تطويرها بالفعل أن يراقب الشبكة ويتحكم فيها ويعيد تكوينها اعتمادًا على البيانات وبالتالي تحسين استخدامات الطاقة وتقليل زمن الأعطال والهدر عبر الشبكة والتوزيع الذكي للكهرباء وتخطيط الأحمال المستقبلية طبقًا لاحتياجات كل منطقة من المناطق المستفيدة من المركز بالإضافة إلى إمكانية إجراء الصيانة التنبؤية مما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة.

من جانبه قال سباستيان رييز رئيس شركة شنايدر اليكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي في تصريحات صحفية له على هامش مؤتمر تكنولوجيا المنزل الذكي الذي عقد مؤخرا في القاهرة: لدينا علاقة وثيقة مع وزارة الكهرباء المصرية وعدد من المشروعات التي قمنا بتنفيذها معًا على مدار سنوات في مصر ومؤخرًا كان لنا تعاون مشترك مع الوزارة متمثلة في شركات توزيع الكهرباء في مشروع تطوير شبكة توزيع الكهرباء لتكون أكبر شبكة ذكية للكهرباء في الشرق الأوسط عن طريق رقمنة عدد من مراكز التحكم الآلي باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية من شنايدر إلكتريك.

ولفت: لقد تمكنا بالفعل من الانتهاء من تطوير مراكز القاهرة الجديدة ومدينة نصر والدقي و6 أكتوبر والتي تخدم حوالي 30% من إجمالي عدد السكان بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لمركز التحكم الآلي لجنوب سيناء في مدينة شرم الشيخ. تسهم مراكز التحكم الآلي من شنايدر إلكتريك في خفض الانبعاثات الكربونية بحوالي 3،200 طن سنويا تقريبا لكل مركز يتم إنشاؤه مما يعمل على تعزيز مفهوم الاستدامة وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفقد الفني في شبكة التوزيع بنسبة 8% وتكلفة الصيانة بنسبة 75%.

وأضاف، «نحن ملتزمون بتقديم الدعم للوزارة في رحلتها نحو زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء إلى 42% قبل عام 2035».

أشار إلى أنه لدينا خطط طموحة للسوق المصري في عام 2023 خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي تمكنا من تحقيقها العام الماضي فنحن لدينا الأساسيات التي تمكننا من تحقيق النجاح ونتائج أعمال مميزة في السوق المصري وعلى رأسها فريق شنايدر والذي يتمتع بالاحترافية والتفاني ويبلغ حوالي 1500 موظف يتواجد أغلبهم في مصر ويقومون بخدمة منطقة شمال شرق أفريقيا، بالإضافة إلى مركز التوزيع ومصنع بدر لآنتاج لوحات التوزيع بجهد منخفض ومتوسط.