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الخميس 08 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء عبر تيك توك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية لما تم نشره  على أحد الحسابات الشخصية عبر تطبيق "تيك توك" يقوم من خلاله صاحب الحساب بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء.
 بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة  ثان المنتزه بالإسكندرية) أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على "هاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل على إدارته للحساب المشار إليه".

 وبمواجهته أقر بإضطلاعه بالنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على توفير أسلحة بيضاء بمقابل مادى والإستيلاء على مبالغ مالية منهم عبر وسائل الدفع الإلكترونى. 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

تيك توك بالإسكندرية بالنصب على المواطنين