اقرأ غدًا في "البوابة"| اليوم.. السيسي يشارك في قمة الكوميسا بزامبيا

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 8 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

اليوم.. السيسي يشارك في قمة الكوميسا بزامبيا

تجارة الألم.. اللصوص وتجار المرض يحتكرون دواء السودان

سوناك وبايدن.. مباحثات أمريكية بريطانية في التكنولوجيا والدفاع ودعم أوكرانيا

السد المنهار.. الفيضانات تهدد القرى المجاورة.. وأمريكا تتهم روسيا

الهزيمة الداعشية.. العراق.. مقتل والي داعش في شمال بغداد

إضراب BBC.. ألف موظف يحتجون على سياسة "First Digital"

ماراثون الثانوية العامة.. 700 ألف طالب يؤدون الامتحانات.. و85% من الأسئلة اختيار من متعدد

تضرر 22 ألف أسرة جراء السيول في اليمن

استهداف قوارب المهاجرين.. غارات ليبية بدون طيار على المتاجرين بالبشر