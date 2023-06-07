الهلال السعودي ينسحب من صفقة ميسي

انسحب نادي الهلال السعودي من صراع الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية عقب رحيله عن نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي بعد انتهاء عقده مع النادي الفرنسي.

وحاول مسئولو نادي الهلال السعودي خلال الأيام الماضية، التوصل لاتفاق مع ميسي، حتى يكون لاعبًا بالفريق في الموسم المقبل.

وبحسب تقارير صحفية، فإن ميسي قرر العودة إلى ناديه القديم برشلونة الإسباني، ولكن في الساعات الماضية حدد وجهته بالانتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، وذلك بعد تلقيه عرضًا من النادي الأمريكي.

وقدم زعيم آسيا، عرضًا ماليًا مغريًا يتجاوز حاجز المليار يورو لإغراء ميسي بقبول العرض في عقده مع النادي السعودي خلال موسمين مقبلين، في الوقت الذي تلقى فيه البرغوث الأرجنتيني عرضًا من برشلونة فريقه السابق بالإضافة إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ميسي

ووفقًا لصحيفة «أوليه» الأرجنتينية، فإن المفاوضين من نادي الهلال انسحبوا من التفاوض مع ميسي، بعد قرار اللاعب خوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي بالفترة المقبلة.

واختار ميسي الانتقال إلى الدوري الأمريكي واللعب في صفوف فريق إنتر ميامي بعد موافقة عائلته على الذهاب إلى الولايات المتحدة، بالرغم من أن العرض المقدم من الناحية المالية أقل بكثير من عرض نادي الهلال.

ومن المنتظر، أن يعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي في الساعات القليلة القادمة عن صفقة التعاقد مع ليونيل ميسي، لينهي الجدل حول مستقبل اللاعب بعد تكهنات كثيرة طوال الأيام الماضية في وسائل الإعلام.