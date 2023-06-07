ميسي يغير وجهته المقبلة ولن يعود إلى برشلونة

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حدد وجهته المقبلة بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحل ليونيل ميسي بشكل رسمي عن باريس سان جيرمان، عقب نهاية الموسم المقضي 2022-2023 بنهاية عقده دون التوصل لاتفاق مع إدارة النادي الفرنسي لتمديد العقود.

وظهرت أنباء عديدة في الأيام القليلة الماضية، بأن ميسي قرر العودة إلى ناديه القديم برشلونة الإسباني، ولكن في الساعات الماضية حدد وجهته بالانتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، وذلك بعد تلقيه عرضًا من النادي الأمريكي، بالإضافة إلى تقديم الهلال السعودي عرض خيالي للحصول على خدمات البرغوث الأرجنتيني.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن ليونيل ميسي اتخذ بالفعل قراره بالموافقة على العرض المقدم من نادي إنتر ميامي والذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي استبعد جميع العروض التي حصل عليها في الفترة الماضية سواء من الهلال السعودي أو برشلونة في ظل صعوبة النادي الإسباني في التوقيع معه بسبب الأزمة المالية.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فإن ميسي اختار بالفعل الانضمام لإنتر ميامي الأمريكي، وبالتالي أبلغ برشلونة بتغيير وجهته.

كما ذكرت صحيفة «أوليه» الأرجنتينية، أن الأقرب لميسي هو الانضمام لإنتر ميامي لمدة موسمين مقبلين.

فيما قال «راديو كتالونيا»، إن ميسي رفض عرض الهلال السعودي، والذي تخطى المليار يورو كمبلغ إجمالي على الفترة التي سيقضيها في النادي.