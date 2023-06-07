المشرف على الكرة بالمقاولون: اختيار يسري عبدالغني لرئاسة القطاع عن قناعة ونثق في إمكانياته

أغلق المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة بالنادي، الباب في وجه اجتهادات البعض ونفي نفيا قاطعاً وجود اى نية او رغبة لدى الإدارة بتعيين رئيس قطاع خلفاً للكابتن يسري عبدالغني رئيس القطاع الجديد الذي تولي المسئولية مؤخراً بعد توجيه الشكر للكابتن محمد رضوان.

وقال المهندس محمد عادل فتحي خلال تصريحاته الخاصة اليوم الاربعاء إن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح على قناعة تامة بإمكانيات وقدرات وخبرات يسري عبدالغني مؤكداً انه من المدربين المحترمين ويملك سيرة ذاتية مميزة وتم منحة كافة الصلاحيات لتشكيل الأجهزة الفنية بكل حرية ولايوجد اى تدخل في عمله بدليل قراره الاستغناء عن خدمات أكثر من مدرب عقب توليه رئاسة القطاع بأيام قليلة ولم يناقشة اى مسؤول في النادي وكلنا ثقة في شخصة وعلى يقين ان يسرى عبدالغني جدير برئاسة القطاع.

وكشف المشرف على الكرة أن يسري عبدالغني واحد من أبناء المقاولون العرب المخلصين وتعينه في منصبة لم ياتي صدفة او مجاملة ونادي المقاولون يتميز بوجود مدربين الكبار وسبق أن قاد قطاع الناشئين بالمقاولون العديد من الشخصيات المحترمة على سبيل المثال ريعو وحمدي نوح وسعيد الشيشينى وعلاء نبيل ومحمد رضوان الذي تولي المهمة أكثر من مرة وجميعهم ساهموا بجهودتهم وخبراتهم في وصول قطاع الناشئين بالمقاولون ليكون واحد من أفضل القطاعات في مصر ويكفي أن الجميع يتذكر نشأة وبداية إنطلاق نجمنا العالمي محمد صلاح قائد ليفربول الحالي الذي بدأت مسيرته من بوابة المقاولون العرب وزميله محمد النني لاعب الارسنال الانجليزي وطاهر محمد لاعب الأهلي الحالي والعديد من نجوم الكرة المصرية بدأت مسيرتهم ونجوميتهم من قطاع المقاولون العرب.