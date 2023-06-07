الحرب الأوكرانية.. تداعيات كارثية من تدمير سد نوفا كاخوفكا في خيرسون

دار جدل كبير أمس الثلاثاء، حول المتورط في تدمير سد نوفا كاخوفكا المعروف أيضا بسد خيرسون، لوقوعه في المنطقة التي تحمل نفس الإسم، بسبب مخاوف كبيرة من تداعيات تدمير السد ما بين كوارث بيئية منتظرة إلى أزمات في الري والزراعة وخطورة الفيضانات على السكان.

واتهمت أوكرانيا، الجيش الروسي بضرب السد، بينما أكدت وسائل إعلام روسية أن ضرب السد جاء بصاروخ "أولخا" أطلقته القوات الأوكرانية، فيما رفضت الولايات المتحدة اتهام أي طرف بضرب السد، وأكد نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، أن الولايات المتحد ليست متأكدة من هوية الطرف المسؤول عن تفجير سد "نوفا كاخوفكا" في أوكرانيا.

تهديد 80 بلدة ومحطة زابوروجيا

وأكد بيان للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، أن الفيضانات الناجمة عن تدمير السد في اتجاه مجرى النهر تُعرض للخطر حياة مئات الآلاف من المدنيين في حوالي 80 بلدة، بما في ذلك مدينة خيرسون وهو يفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في تلك المناطق، مضيفا أن انخفاض مستويات المياه في السد تؤثر أيضا على الوصول إلى مياه التبريد اللازمة لمفاعلات محطة الطاقة النووية في مدينة زابوروجيا، مؤكدا أن الاتحاد سيبقى على اتصال مع السلطات الأوكرانية لضمان المساعدة الفورية من الاتحاد الأوروبي.

تغيير النظام البيئي

بينما أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن انهيار سد كاخوفكا سيؤدى إلى عواقب بيئية وخيمة، حيث إنه قد ينتج عنه تغيير النظام البيئي في المنطقة المحيطة بالسد إلى الأبد، وقد يؤدي إلى جفاف المنطقة الزراعية الخصبة في جنوب أوكرانيا إلى جانب تلويث المجرى المائي في المنطقة، بالإضافة إلى تغيير الأنظمة البيئية التي نشأت حول منطقة السد على مدار عقود.

إعادة تشكيل خريطة أوكرانيا

وأضافت الصحيفة أن انفلات كميات ضخمة من المياه الموجودة في خزان السد سوف يؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة أوكرانيا وفرص الحياة بها، موضحا أن ذلك الانفلات سوف يشكل خطرا داهما على العديد من المجتمعات بالمنطقة المحيطة والتي تعتمد بشكل رئيسي على مياه السد في تلبية احتياجاتها من مياه الشرب والزراعة، ويتسبب في توقف نشاط المزارعين.

وأوضحت أن 150 طنا من الزيوت المخزنة داخل محطة توليد الطاقة الكهرومائية التابعة للسد بدأت في التسرب إلى المجري المائي بالمنطقة.

مخاطر الألغام

وفي السياق نفسه أكد منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن جريفيث، أن تدمير سد نوفا كاخوفكا ضربة مدمرة للنشاط الزراعي ويزيد مخاطر الألغام، مشيرا إلى أن معاناة الشعب الأوكراني ستتفاقم بسبب هذه الحادثة ومن المتوقع أن تزداد الاحتياجات الإنسانية الفورية مع تقدم اجتياح مياه الفيضان خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن السد مصدر رئيسي للري الزراعي في جنوب خيرسون وشبه جزيرة القرم.