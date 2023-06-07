أمين عام "الأطباء": لم نتلق أي شكاوي بوجود خطأ طبي بخصوص وفاة وزير الصحة الأسبق

قال الدكتور محمد فريد أمين عام النقابة العامة لأطباء مصر، ليست لدينا أي شكاوي وصلت النقابة بخصوص وفاة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق، وهذا الكلام الذي يذاع عبر السوشيال ميديا كلام ليس موثق، ولا صحة لتأكيده حتي الآن.

وأوضح "فريد" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن الفريق الطبي الذي كان يعالج "الدكتور أحمد عماد" هم أطباء علي مستوى عالي من الخبرة والتخصص، وأيضاً المستشفى الذي كان يرقد بها مجهزة، ومعتمدة.

وأشار أمين عام نقابة الأطباء، إلي أنه ليس من المفترض أن نسبق الأحداث ونقول أنه يوجد خطأ طبي، بدون أن تُشكل لجنة متخصصة علمية تراجع جميع الإجراءات ويتم تقييمها من اللجنة، وتقول إن كان هناك خطأ طبي أم لا.

وعانى أحمد عماد الدين بعض المتاعب الصحية في القلب، أدت لدخوله أحد المستشفيات بالقاهرة، ليخضع لعملية جراحية، على يد أحد أطباء القلب.

و تصدرت واقعة وزير الصحة الأسبق خلال الساعات الماضية موقع التدوينات القصيرة«تويتر»، وذلك إثر وفاته المفاجئة عقب تعرضه لأزمة قلبية.

