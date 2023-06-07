مؤشرات البورصة ترتفع جماعيا في مستهل تعاملات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.22 % ليصل إلى 17,530.33 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 3.74 % ليصل إلى مستوى 3,681.63 نقطة، وكذلك مؤشر "EWI-EGX100" بنسبة 2.91% ليصل إلى مستوى 5,373.32 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.43 %، ليصل إلى مستوى 3,248.59 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.32 % ليصل إلى مستوى 21,083.35 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.53 %، وصولا إلى 7,361.53 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.44%، وصولا إلى مستوى 2,921.98 نقطة.

